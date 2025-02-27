В ряды юнармейцев вступили 85 юных жителей Электростали
Фото - © Управление образования г.о. Электросталь
Торжественная церемония посвящения школьников в ряды Всероссийского детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» состоялась в войсковой части 3 270, сообщает пресс-служба администрации Электростали.
Командир войсковой части, подполковник Павел Васильев обратился к участникам мероприятия с приветственным словом и напутствием.
На мероприятии присутствовали почетные гости.
Каждому юнармейцу в этот день выпала честь произнести торжественную клятву. В знак принятия в ряды движения ребятам вручили головной убор юнармейца — красный берет.
Бронзовым знаком «Юнармейская доблесть» III степени были награждены активные участники ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: Василиса Дубинина, Дмитрий Ковалев, Варвара Богославец, Олег Николаенко, Арина Рахимова и Евгений Капранов.
Все участники мероприятия смогли посетить музей войсковой части, где ознакомились с экспозицией, а также посмотрели выставку современного оружия и понаблюдать за работой кинологов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.