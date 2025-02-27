В ряды юнармейцев вступили 85 юных жителей Электростали

Командир войсковой части, подполковник Павел Васильев обратился к участникам мероприятия с приветственным словом и напутствием.

На мероприятии присутствовали почетные гости.

Каждому юнармейцу в этот день выпала честь произнести торжественную клятву. В знак принятия в ряды движения ребятам вручили головной убор юнармейца — красный берет.

Бронзовым знаком «Юнармейская доблесть» III степени были награждены активные участники ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: Василиса Дубинина, Дмитрий Ковалев, Варвара Богославец, Олег Николаенко, Арина Рахимова и Евгений Капранов.

Все участники мероприятия смогли посетить музей войсковой части, где ознакомились с экспозицией, а также посмотрели выставку современного оружия и понаблюдать за работой кинологов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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