В РФ заблокировали мессенджер Signal из-за нарушения законодательства

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9 августа пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Signal. Оказалось, что приложение было заблокировано, сообщает РБК .

Роскомнадзор ограничил доступ к Signal. К такой мере прибегли из-за нарушения руководством мессенджера требований российского законодательства.

В Роскомнадзоре отметили, что Signal не выполнил требования, которые направлены на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.

Signal — приложение, в котором можно обмениваться сообщениями. Разработчики, говоря о главном преимуществе мессенджера, называли его конфиденциальность. Также ране Signal считали альтернативой Telegram.