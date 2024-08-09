В РФ заблокировали мессенджер Signal из-за нарушения законодательства
9 августа пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Signal. Оказалось, что приложение было заблокировано, сообщает РБК.
Роскомнадзор ограничил доступ к Signal. К такой мере прибегли из-за нарушения руководством мессенджера требований российского законодательства.
В Роскомнадзоре отметили, что Signal не выполнил требования, которые направлены на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.
Signal — приложение, в котором можно обмениваться сообщениями. Разработчики, говоря о главном преимуществе мессенджера, называли его конфиденциальность. Также ране Signal считали альтернативой Telegram.