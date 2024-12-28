В РФ ввели рублевые спецсчета для выплат иноагентам

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Так, по новому российскому закону устанавливаются выплаты иностранному агенту за использование результатов его интеллектуальной деятельности и брендов. Доходы зачисляться только на рублевый спецсчет, который должен быть открыт в уполномоченном банке.

На него будут поступать средства, вырученные иноагентами от продажи или сдачи в аренду недвижимости или транспорта, проценты по вкладам или от долевого участия в компаниях.

Такой рублевый счет будет нужен иноагенту до момента исключения лица из реестра. Открывать его должен иноагент или банк по заявлению лица, которые проводит указанные платежи. На имя иноагента можно открыть только один спецсчет.

В законе прописана возможность списания с этого счета денег при взыскании по обязательствам иноагента в бюджет РФ и в других случаях, которые установит кабмин.

При исключении гражданина из списка физлиц-иноагентов данный счет закрывается, а остаток по нему возвращается владельцу.