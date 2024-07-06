В России впервые пройдет оценка компетенций школьных учителей

Рособрнадзор вместе с Минпросвещения утвердил новую методологию оценки качества образования. В нее впервые вошел анализ не только качества подготовки учеников, но и компетенций педагогов, сообщает ТАСС .

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уточнил, что данная методология будет апробирована осенью.

«Мы сформировали такой пул вопросов для этого исследования для учителей, которые полноту картинки раскрывают», — добавил Музаев.

По его словам, раньше оценки строились только на результатах школьников. Поэтому не было полной картины по региону. Сейчас проверку будут проводить по 69 показателям. При этом оценивать их по трем основным областям: уровень подготовки детей, компетенции учителей, качество образовательной инфраструктуры.

Как сказал глава Рособрнадзора, исследование поможет губернаторам понять, во что нужно вкладываться в регионе: в целевые места обучения, инфраструктуру, компьютеры, лаборатории, или на переобучение, переподготовку тех учителей, которые уже трудятся в школах.