В РФ ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что с 26 октября в стране начнут действовать внесенные в УК РФ изменения, которые ужесточают ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иноагентов, сообщает РИА Новости .

Эти поправки ранее были инициированы депутатами нижней палаты парламента.

Володин уточнил, что иноагенты, которые предали страну и пытаются ослабить и разрушить РФ, должны понимать, что за эти действия понесут ответственность, поэтому наказание для них станет более жестким.

Теперь после первого нарушения статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента) или при наличии судимости за такое же преступление иностранному агенту будет грозить до 2 лет тюрьмы.

Ранее спикер Госдумы рассказал, что свыше 40% иноагентов не соблюдают положенный по закону порядок деятельности, ограничения: они не представляют отчетность, не маркируют продукцию или делают это неправильно и т.д.

