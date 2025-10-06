В РФ стали ограничивать работу мобильного интернета на зарубежных СИМ-картах

В России начали отключать мобильный интернет на иностранных СИМ-картах, в том числе из СНГ, сообщается в Telegram-канале Mobile Review .

Впервые о массовых сбоях стало известно в ночь на 6 октября, хотя уточняется, что появились они неделю назад.

Сначала ограничения ввели в регионах, граничащих с Украиной. Однако затем на отсутствие мобильного интернета пожаловались владельцы зарубежных СИМ-карт из других субъектов РФ. При этом в Москве и Санкт-Петербурге подобных проблем нет.

Блокируют СИМ-карты всех стран, как пластиковые, так и eSIM, а отключение не имеет сроков. При этом звонки и SMS на них продолжают работать.

