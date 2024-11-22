В РФ работают над созданием соцрекламы программы долгосрочных сбережений в СМИ
Фото - © Медиасток.рф
Министерство финансов РФ в целях организации комплексной работы по продвижению программы долгосрочных сбережений (ПДС), реализуемой во исполнение поручения президента Российской Федерации от 14 января 2024 года, работает над реализацией социальной рекламы ПДС в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба финансового ведомства.
Минфин России совместно с АНО «Национальные приоритеты» разработал креативную концепцию серии роликов о ПДС для трансляции на федеральных телевизионных каналах.
В настоящее время ролики размещены на федеральных каналах.
Ролики планируют разместить в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ).