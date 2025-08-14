В РФ предложили ужесточить наказание для родителей за нецензурную брань детей

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая выступила в программе «Акцент» с инициативой увеличения штрафов для родителей, чьи дети используют нецензурную лексику, об этом сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

По мнению Золотницкой, действующие в настоящее время штрафы недостаточно эффективны. Она подчеркнула, что существующие меры ответственности включают как нематериальные взыскания в виде выговора, так и символические денежные штрафы в размере от 100 до 500 рублей, которые уже не оказывают должного воспитательного воздействия.

«Я бы хотела, чтобы ответственность родителей была усилена. Сейчас предполагаются санкции за ненадлежащее воспитание детей. Нематериальная — это выговор. То есть просто сказали: „Что вы делаете, вы неправы, давайте хорошо воспитывать“. И материальный — от 100 до 500 рублей. 100 рублей — никого сейчас уже не мотивирует», — отметила Золотницкая.

Председатель родительского комитета выразила полную поддержку инициативе усиления материальной ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей.