В РФ предложили разрешить приставам-исполнителям право на ношение оружия

В России судебным приставам-исполнителям и приставам-дознавателям предлагается дать право на ношение и применение оружия и спецсредств, сообщает ТАСС .

Такое право может быть предоставлено тем сотрудникам, которые прошли соответствующую подготовку.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект документа Минюста, по которому все сотрудники органов принудительного исполнения РФ (ФССП) наделаются полномочиями использовать в некоторых случаях физическую силу, спецсредства и оружие.

На сегодняшний день такие права есть только у сотрудников силовых подразделений ФССП — судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.