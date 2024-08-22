В РФ появилась платформа обучения начальной военной подготовке «Авангард Онлайн»

Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» представил обновленную платформу «Авангард Онлайн» для дистанционного обучения школьников начальной военной подготовке. Об этом сообщила пресс-службе центра.

Обновленная платформа была представлена в рамках ежегодного совещания педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

«„Авангард Онлайн“ предлагает широкий спектр образовательных ресурсов — от теоретических лекций и презентаций до видеоматериалов и интерактивных заданий. Сейчас на платформе проводится обучение для школьников 10-х классов, а в течение следующего учебного года она станет доступна для учеников 8-х классов», — рассказала директор центра Дарья Борисова.

По ее словам, платформа представляет собой полноценную интерактивную среду, разработанную специально для эффективного обучения школьников начальной военной подготовке в онлайн-режиме.

«Включение начальной военной подготовки в образовательные программы — это не просто дань традициям, но важный шаг к тому, чтобы сделать образование более практическим и ориентированным на реальную жизнь. Это возможность не просто учить, но и воспитывать — формировать готовность и способность защищать свою Родину, служить обществу, быть ответственными гражданами своей страны», — подчеркнула Борисова.

В рамках проекта школьники могут получить знания по основам тактической, огневой, строевой, военно-медицинской, технической подготовки, а также общевоинским уставам и РХБ-защиты.

«Платформа позволяет изучать не только основы военной службы, но и специализироваться на таких современных направлениях, как беспилотные летательные аппараты», — уточнили в «Авангарде».

В центре также сообщили, что новые возможности платформы позволят готовить и сертифицировать преподавателей по начальной военной подготовке.

«Мы уверены, что, используя опыт нашего центра „Авангард“, педагоги смогут не только передавать накопленные знания и практические навыки, но и формировать у молодежи культуру осознанного отношения к себе, своей семье и своей Родине», — подчеркнула Борисова.

В рамках «Авангард Онлайн» проводятся курсы повышения квалификации по направлениям «Инструктор по начальной военной подготовке» и «Современные технологии обучения по предмету „Основы безопасности и защиты Родины“.

«Занятия разбиты на тематические модули, в рамках которых слушатели знакомятся с нормативно-правовой базой квалификации, основами педагогики и психологии современного образования, методикой преподавания и организации учебных занятий военной направленности», — рассказала директор «Авангарда».

В центре уточнили, что по окончании обучения слушателям вручается удостоверение государственного образца, подтверждающее квалификацию педагога по начальной военной подготовке.

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» учрежден Правительствами Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации в 2020 году. Центр реализует программы военно-патриотического воспитания, включая начальную военную подготовку и специализированные курсы, направленные на развитие у молодежи патриотических ценностей и практических навыков.