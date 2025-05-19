В РФ по распоряжению Путина появится рабочая группа по вопросам воспитания детей

Президент России Владимир Путин 19 мая распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Соответствующий документ уже появился на официальном сайте опубликования правовых актов .

«Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Утвердить прилагаемые: положение о межведомственной рабочей группе по вопросам воспитания детей и молодежи, состав межведомственной рабочей группы по вопросам», — говорится в президентском распоряжении.

Руководителем межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами воспитания детей и молодежи, назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В общей сложности в группу вошли 37 человек, в том числе министр культуры Ольга Любимова.

Официальный документ вступил в законную силу со дня его подписания и опубликования — 19 мая.