В РФ осужденный мошенник может получить с потерпевшего 10 млн долларов

Верховный суд России готовится к рассмотрению дела, которое потенциально может оказать влияние на всю судебную систему страны, а не просто решить частный спор. Если решение будет в пользу осужденного, он получит возможность взыскать 10 миллионов долларов на основании фальсифицированного им документа, сообщает Baza .

Речь идет о скандально известном предпринимателе Константине Вачевских, ранее обвинявшемся в мошенничестве. По одному из эпизодов, в 2014 году он сфабриковал долговую расписку и через Химкинский суд добился решения, чтобы искусствоведа Андрея Еремина обязали выплатить ему 10 миллионов долларов.

Еремин, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы с заявлением на Вачевских, после чего было возбуждено уголовное дело. Ключевым моментом стало заключение экспертов Института криминалистики ФСБ, однозначно установивших подделку документа. Первая экспертиза показала, что подпись выполнена не Ереминым, а вторая — что подпись принадлежит Еремину, но была поставлена до его знакомства с Вачевских.

Хабаровский суд признал Вачевских виновным, после чего тот покинул страну. Однако, несмотря на вынесенный уголовный приговор, Химкинский суд не отменил решение о взыскании долга. Таким образом, Еремин остался должен крупную сумму предпринимателю-мошеннику на основании поддельной расписки.

Ситуация приобрела еще более абсурдный характер, когда Вачевских обжаловал приговор в Верховном суде. Изначально ему было отказано в пересмотре, но затем суд неожиданно направил дело в кассацию. Основанием стали экспертизы частных специалистов, оплаченные стороной осужденного, которые поставили под сомнение выводы экспертов ФСБ. Также была применена выгодная Вачевских трактовка принципа преюдиции.

Если подобная логика будет закреплена, это создаст правовой парадокс и опасный прецедент: уголовный суд признает человека виновным в мошенничестве, а гражданский суд продолжает считать его «кредитором» и разрешает взыскивать средства с потерпевшего. Фактически, речь идет о существовании двух параллельных судебных реальностей, не обязанных учитывать решения друг друга.

Именно поэтому слушания, назначенные на 5 февраля, в юридических кругах называют определяющим моментом. Решение Верховного суда покажет, будет ли уголовный приговор оставаться обязательным для гражданского судопроизводства, или в России возникнет система, при которой даже доказанная в суде вина не гарантирует защиты потерпевшим, а решение по гражданскому делу, вынесенное в отсутствие потерпевшего, сможет стать обязательным для уголовного дела в качестве признания фальшивого долга законным.

