В РФ объявлен грантовый конкурс на создание или развитие центров для детей-инвалидов

Для поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой при поддержке благофонда социальных и культурных проектов «Царьград» и благофонда Андрея Мельниченко объявлен грантовый конкурс «Центры новых возможностей 2025». Оператор конкурса — благофонд «Страна для детей», сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Участниками конкурса могут стать государственные и муниципальные учреждения, а также некоммерческие организации. общественные объединения, государственно-общественные и общественно-государственные объединения.

Победители конкурса смогут получить грант до 2 млн рублей на открытие или развитие уже существующих центров дневного пребывания для детей с инвалидностью (пространства для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, где с детьми работают профильные специалисты), а также грант до 3 млн рублей для кризисных центров для семей с детьми (пространство для совместного пребывания родителей с детьми, в котором оказывается комплексная помощь и поддержка).

Выделенные средства можно будет направить на закупку необходимого технического и бытового оборудования, на ремонт помещений, административные и другие расходы. Заявки на участие принимаются до 25 марта 2025 года.

Создание указанных центров или перепрофилирование действующих учреждений на территории региона позволит оказать семьям дополнительную поддержку, снизить вероятность разлучения детей и родителей, а также двигаться в русле семьесберегающей политики государства.