В РФ напомнили об обязательной регистрации для владельцев популярных каналов и блогов

С 1 ноября 2024 года вступил в силу новый закон № 303-ФЗ, обязывающий владельцев страниц в соцетях, блогов и каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков регистрироваться в Роскомнадзоре.

Закон, принятый 8 августа 2024 года, направлен на идентификацию авторов популярных онлайн-ресурсов.

Согласно документу, регистрации подлежат каналы на таких платформах, как Likee, TikTok, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Rutube, Дзен, Twitch, Discord и Yappy. Заявление на регистрацию могут подать как физические, так и юридические лица через портал Госуслуг.

Процесс регистрации состоит из пяти шагов:

Подтверждение данных через Госуслуги. Заполнение информации о ресурсе. Отправка заявления и получение уникального номера. Размещение номера заявления в описании канала или страницы. Размещение ссылки на запись в реестре Роскомнадзора.

Проверить, включен ли ресурс в реестр, можно на официальном сайте Роскомнадзора: https://530-fz.rkn.gov.ru/.

Новый закон направлен на повышение прозрачности и ответственности владельцев популярных онлайн-ресурсов, а также на упрощение взаимодействия между авторами и регуляторами. Владельцам каналов рекомендуется своевременно подать заявку, чтобы избежать возможных ограничений.