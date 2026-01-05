В РФ изучат возможность применения медиации при разводе
Российское правительство подготовит предложения, касающиеся обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с применением медиации, сообщает ТАСС.
Такой пункт есть в плане по реализации семейной и демографической политики в стране.
Эта инициатива будет касаться приостановления на период медиации производства по спору, который рассматривается в порядке гражданского судопроизводства, а еще обязательного досудебного урегулирования семейных споров, где применяется медиация.
Еще предлагается проведение обязательной информвстречи с медиатором при досудебном порядке урегулирования споров, касающихся семейных конфликтов с участием детей.
В планах определить уполномоченный федорган исполнительной власти, который будет ответственен за выработку и реализацию госполитики, нормативно-правовое регулирование и правовое информирование, касающееся медиации. Кроме того, в стране создадут единый реестр медиаторов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.