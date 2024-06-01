В РФ изменился порядок учета алиментов при назначении единого пособия

С 1 июня вступили в силу изменения в порядке учета алиментов при назначении единого пособия в России, сообщается на сайте Соцфонда.

Для родителей установлена минимальная сумма алиментов, которую они должны указывать в заявлениях.

Так, с лета в стране предусмотрено два варианта учета алиментов при назначении единого пособия.

«Если при разводе алименты установлены судом, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств. Родителям, которые договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, пособие будет рассчитываться исходя из этой суммы», — пояснила управляющий отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.

Она подчеркнула, что с 1 июня данная сумма должна быть не меньше определенного порога, зависящего от величины МРОТ.

Когда алименты установлена на основании решения суда, а исполнительное производство не возбуждено, то поступившую сумму родитель может указать в заявлении сам. Если решение передано в службу судебных приставов, то ОСФР получит информацию без сведений от заявителя.

Во втором случае, если решения суда о выплате алиментов нет, то учтут суммы алиментов, которые указал родитель в заявлении о назначении пособия. При этом их размер не может быть меньше предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к МРОТ. В этом году они составляют: четверть МРОТ на одного ребенка (4810,5 рубля), треть МРОТ на двоих детей (6414 рублей) и половина МРОТ на трех и более детей (9621 рубль).

Также с 1 июня в стране при назначении единого пособия из расчета среднедушевого дохода семьи исключат доходы от работы подростков до 18 лет, которые были получены при обучении в образовательных учреждениях по очной форме не менее 6 месяцев.