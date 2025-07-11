В РФ из Индонезии выслали разыскиваемого за продажу данных россиян главу ОПГ

По требованию Генпрокуратуры России Индонезия экстрадирует Александра З. Против него открыто уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»), части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 2 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), сообщается на сайте ГП РФ .

Правоохранители считают, что в промежутке с января 2018 по апрель 2021 года Александр З. сформировал преступное сообщество. Его задачей было зарабатывать средства на продаже информации о россиянах, которая находится в базах МВД, ФСБ и операторов мобильной связи.

Для своих задач Александр З. создал Telegram-канал и предложил сотрудничать иным людям. Среди подельников оказался даже, предположительно, оперуполномоченный отделения контрольно-пропускного пункта «Краснодар-аэропорт» ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Затем мужчина начал предоставлять заказчикам персональные данные разных людей. Взамен просил деньги.

Сначала мужчине удалось убежать от российского правосудия. Его заочно заключили под стражу. По поручению Генпрокуратуры России в марте 2022 года мужчину объявили в международный розыск.

Александра З. успешно задержали в июне 2022 года силовики в Индонезии. Работники ФСИН и НЦБ Интерпола планируют доставить правонарушителя в Москву.