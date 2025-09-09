сегодня в 17:05

В РФ хотят ввести запрет на выгул опасных собак подростками и пьяными

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому подросткам до 16 лет и нетрезвым нельзя будет выгуливать собак опасных пород. Однако были сделаны замечания, согласно которым документ должен быть доработан, сообщает ТАСС со ссылкой имеющийся в распоряжении отзыв кабмина.

Закон поддержали депутаты от «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду».

Авторы документа предлагают внести поправки в закон об ответственном обращении с собаками. По их мнению, животные некоторых пород могут представлять опасность для жизни и здоровья прохожих.

Речь идет в том числе о собаках, у которых на генетическом уровне присутствуют повышенные сила и агрессия. Среди них — гибриды волка, бульдоги и питбульмастифы.

Поправки предложили ввести, поскольку уже были случаи нападения опасных собак на людей.

