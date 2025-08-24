В РФ будут проверять мобильные номера, которые привязаны к Госуслугам

Сотовые номера жителей РФ, которые применяются ими для получения госуслуг онлайн на одноименной платформе, будут проверять на актуальность. Это указано в опубликованном и утвержденном правительством плане мероприятий, с которым ознакомился ТАСС .

Речь идет о ситуациях, когда пользователи вводят номер телефона во время регистрации в информационных системах государственных органов власти и организаций, которые оказывают ключевые цифровые услуги. Теперь будет проводиться проверка, принадлежит ли номер человеку или нет.

Если выяснится, что пользователь уже не пользуется мобильным, его открепят от учетной записи. Такую задачу поставили Минфину, Минцифры, Минэкономразвития, МВД, ФСБ и Роскомнадзору. Выполнить ее должны до четвертого квартала 2026 года.

Президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД заявил, что в 2024 году ущерб от кибермошенничества составил более 200 млрд рублей. Около 25% обманутых — люди пенсионного возраста.