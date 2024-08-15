В РФ актуализируют правила изъятия редких видов животных из естественной среды

Минприроды РФ предложило перенести в федеральный закон «О животном мире» перечень особых случаев, по которым допускается добыча животных, занесенных в Красную книгу России, за исключением водных биологических ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Ранее такие случаи были зафиксированы в постановлении правительства Российской Федерации № 13 от 6 января 1997 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Уничтожение и изъятие из природы редких краснокнижных видов запрещена законом, за его нарушение предусматривается административная или даже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Однако, по словам министра, есть несколько исключительных случаев, при которых их добыча допускается.

При этом учитывается, изъятие краснокнижных животных из дикой природы исключительно для их сохранения, мониторинга состояния популяций, устранения угрозы для жизни человека, предупреждения и ликвидации распространения заразных болезней, предотвращения страданий больных или травмированных животных. Такая деятельность допустима только с выданным на нее Федеральной службы по надзору в сфере природопользования разрешением. При котором учитывается решение комиссии специалистов, в которую входят, в том числе ученые ВУЗов страны.

«По правилам, добыча видов, занесенных в Красную книгу России, утверждаются постановлением правительства. Такая деятельность не должна наносить существенный вред популяциям и местам обитания этих животных, а способы добычи должны свести к минимуму вероятность нанесения увечий объектам редкой фауны», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.