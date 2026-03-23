В «Резиденции Матрешки» прошла «Полянка Радости» с росписью и хороводами

22 марта в «Резиденции Матрешки» состоялась третья встреча проекта «Полянка Радости», организаторы которого оказывают поддержку семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На этот раз участниками стали подопечные общественной организации «Вера» из города Долгопрудный (филиал АРДИП — Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья), которая объединяет родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, инвалидов с детства по диабету и людей с другими заболеваниями. Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие было организовано в рамках полюбившейся всем программы «Один день в русской деревне», однако в этот раз пространство превратилось не просто в локацию для знакомства с деревенским укладом и народными традициями — здесь многие смогли найти ответы на волнующие их вопросы. Все потому, что одна из ключевых ценностей, которую мы стремимся реализовывать, — это взаимовыручка.

На праздник прибыли почетные гости: делегация Государственной Думы во главе с советником председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Никитой Александровичем Габовым, а также делегация Министерства информации и молодежной политики Московской области под руководством заведующего отделом по работе с общественными объединениями Даниилом Сергеевичем Тропкиным. Их визит имел большое значение, поскольку родители смогли получить адресную помощь по интересующим их вопросам.

Старт программы прошел не с традиционной интерактивной экскурсии, а с шапочного боя, танцев в компании панды и увлекательных викторин. Так вышло благодаря счастливому стечению обстоятельств: автобус доставил всех гостей из Долгопрудного на час раньше, чем планировалось изначально. А уже после развлечений все отправились в избушку, где отведали картошки из чугунка, навестили животных и собрали у кур разноцветные яйца. Затем последовали угощение, творческие занятия и приятное общение.

Художник декоративно-прикладного искусства Елена Александровна Векшина вместе с тремя волонтерами-девятиклассницами увлекла гостей росписью матрешек, птичек и сборных кормушек. Татьяна Александровна Ушанова вместе с детьми лепила фигурки из воздушного пластилина и создавала брелоки в технике макраме. Каждый участник уходил домой с поделкой, которую сделал своими руками.

На протяжении всего дня на площадке трудилась команда психологов: за чашкой чая и во время творческих занятий они мягко давали родителям советы и помогали им разглядеть в своих детях новые сильные черты.

Особую атмосферу создали спортсмены, которые приехали поддержать нас уже не в первый раз. Роман Андреев, мастер спорта по боксу и чемпион мира, и Алексей Обыденнов, заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион мира, участник Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года, многократный чемпион России по паралимпийскому велоспорту, рассказали о том, что подлинная победа рождается внутри человека. Их пример стал для всех гостей наглядным уроком силы духа.

Роль аниматоров в этот день исполнили Влад и Никита — взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья. Сначала Влад встречал гостей в образе большого и добродушного панды. Позже, переодевшись в костюмы Дровосека и Льва из «Волшебника Изумрудного города», они провели викторину по мотивам книги. И дети, и взрослые наперебой отвечали на вопросы и получали баранки. Их работа является важной составляющей нашей терапевтической среды: здесь каждый способен проявить себя, найти занятие по душе и стать примером для окружающих.

Кроме того, на площадке выступал профессиональный аниматор Роман из уличного театра «Le la BooM» — его интерактивное представление захватило внимание всех без исключения.

Михаил Скурихин из оздоровительного центра «Эталон Баланса» поделился информацией о своей авторской методике. Музыкальное сопровождение обеспечил вокальный ансамбль «Лирика» Дворца творчества «Истоки» под руководством Михаила Сергиевского — коллектив подарил зрителям настоящий концерт, исполнив «Матушку землю» и другие композиции о родине.

Затем все вышли на улицу: гостей ждали перетягивание каната, сражения мешками, хороводы, полевая каша, приготовленная на костре, и ароматный чай из самовара. За активное участие посетители получали баранки и могли обменять их на подарки. Но самое главное — по завершении праздника презенты достались абсолютно каждому, ни один ребенок не остался без полезного сюрприза. Благодарим наших партнеров, которые вместе с нами творят это доброе дело.

«Одна из наших главных ценностей — взаимопомощь. Сегодня мы воплотили ее в жизнь: многие приехавшие участники нашли поддержку и получили ответы на свои вопросы. Приехавшие делегации были настроены на точечную помощь — это очень важно», — отметила руководитель проекта Екатерина Родионова.

Мероприятие провели при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Всего в празднике участвовал 101 человек: 42 гостя из центра «Вера», 32 члена команды и 27 приглашенных — представители Госдумы, министерства, чемпионы по спорту и другие гости, которые интересуются проектом.