В реутовской школе прошел урок мужества

В школе № 3 Реутова прошел урок с ветеранами специальной военной операции, которые рассказали ребятам о настоящем мужестве и преемственности поколений, сообщили в пресс-службе округа.

Александр Манаенко, представитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, подчеркнул важность таких встреч: «Мы должны передавать память о героях так же, как наши деды рассказывали нам о Великой Отечественной войне. Эта связь поколений — основа будущего России».

Особенно тронул школьников рассказ 72-летнего участника СВО Вячеслава Шевякова.

Доброволец, отправившийся защищать Родину в преклонном возрасте, поделился, как важна для бойцов поддержка тыла: «Дети, пишущие письма на фронт, дают нам силы. Мы обязательно победим, потому что за нами — правда и вся страна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.