В реутовской школе № 6 торжественно открыли Парту Героя

В рамках всероссийского образовательного проекта «Парта Героя» в школе № 6 городского округа Реутов прошло торжественное открытие ученической парты с размещенной на ней информации о Михаиле Анатольевиче Романенк, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы открываем парту нашего героя Михаила Анатольевича, который отдал самое дорогое — свою жизнь, чтобы мы с вами сегодня могли жить, дальше учиться, развиваться. Низкий поклон родителям, родственникам. И пусть эта парта будет тем знаковым событием, чтобы каждый из ребят знал, что мы живем в великой стране, все будет хорошо, враг будет разбит, победа будет за нами», — отметила заместитель главы г. о. Реутов Екатерина Отческая.

Михаил Романенко родился 18 ноября 1968 года. Проживал в Реутове и учился в школе № 6. Классный руководитель в старших классах Тамара Тябут вспоминает последние переписки с Михаилом, в которых они говорили о чести, о достоинстве, о такой любви к Родине, когда нет выше доблести, как положить жизнь за друзей своих.

19 июня 2023 года Михаил Анатольевич был призван на военную службу в зону СВО механиком-водителем танковой роты танкового батальона с позывным «Мороз». Позже служил наводчиком в 3 Мотострелковом батальоне. Был награжден медалью «За боевые отличия», грамотой от имени командира полка.

Погиб 1 февраля 2024 года при выполнении задач в ходе СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской области в населенном пункте Оборотновка Луганской Народной Республики. Награжден Орденом мужества посмертно. Парту Героя открывали родные Михаила.

«Ребята, у меня огромная просьба: почитайте своих родителей, берегите их, цените и любите. Хоть они нас ругают, но они всегда говорят правду. Просто берегите их, пожалуйста. Это очень важно. Никто больше вас так любить не будет, как ваши родители», — сказала старшая дочь героя Анастасия.

Открытие «Парты Героя» — это важное событие и большая честь для школы. Помнить земляков, знать их подвиг, чтить их имена — долг и священная обязанность каждого россиянина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.