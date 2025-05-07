В реутовской школе № 2 открыли Парту Героя в память о военнослужащем Игоре Евстратове

Теперь его имя увековечено на памятной парте, за которой будут сидеть лучшие ученики.

«Мужчины, которые сражаются в зоне СВО, отстаивают наше право на жизнь. Игорь Евстратов навсегда останется в истории города и страны как пример храбрости и самопожертвования», — сказала заместитель главы Реутова Екатерина Отческая.

Право открыть Парту Героя получили мать и сын Игоря. Под звуки гимна Российской Федерации с памятного стола сняли покрывало, после чего школьники возложили к нему алые гвоздики. На парте размещены фотография героя, его биография и описание подвига.

Первая учительница Игоря, Наталья Степаненко, поделилась воспоминаниями о своем ученике — жизнерадостном и отзывчивом мальчике, ставшем настоящим героем.

Игорь Евстратов родился в Реутове, окончил эту школу, прошел срочную службу и работал специалистом по ремонту автомобильной аппаратуры. В сентябре 2023 года он подписал контракт и отправился на фронт в звании старшего сержанта. Во время выполнения боевого задания, будучи начальником радиостанции, герой погиб под обстрелом в возрасте 46 лет. Посмертно он был награжден орденом Мужества.

Напомним, это уже восьмая Парта Героя в Реутове, посвященная тем, кто отдал жизнь за Родину в разных войнах и конфликтах. Теперь память об Игоре Евстратове будет жить не только в сердцах близких, но и в стенах его родной школы, вдохновляя учеников на доблесть и любовь к Отечеству.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.