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сегодня в 11:13

В Реутове завершился муниципальный этап конкурса для преподавателей

В Реутове подвели итоги муниципального этапа областного конкурса «Педагогический дебют-2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Победителем среди учителей школ наукограда стала Анастасия Бибер. Педагог преподает химию в реутовской школе № 6. В рамках конкурса учитель показала небольшое шоу, в котором в легкой юмористической форме отразила все основные качества современного молодого педагога.

По итогам муниципального этапа преподаватель представит город на областном этапе конкурса в ноябре 2024 года.

Призерами конкурса стали учитель английского языка реутовской «Гимназии» Ксения Ершова, а также учитель начальных классов школы № 7 Юлия Головина.

В рамках конкурса участникам предстояло пройти несколько испытаний: открытый урок, публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть организовано широкое общественное обсуждение, а также последнее задание — творческая самопрезентация.

Завершился конкурс креативным подарком школы № 10, на базе которой проводился финал муниципального этапа педагогических состязаний. Учителя и ученики образовательного учреждения представили всем зрителям, участникам и жюри музыкальный концерт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.