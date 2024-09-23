В Реутове завершили программу по ремонту дворовых территорий

В нынешнем году в Подмосковье продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий, охватывающее более 600 дворов в 57 городских округах. В частности, в городском округе Реутов было обновлено 16 дворов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В Реутове обновили дворы по адресам:

упр. Садовый, дом № 1;

пр. Садовый, дом № 3;

ул. Ашхабадская, 21;

ул. Комсомольская, дом № 7;

ул. Советская, дома № 6, 8;

пр. Мира, дома № 13, 17, 29, 31;

ул. Гагарина, дома № 11, 13;

ул. Дзержинского, дома № 6к2, 7, 8;

ул. Комсомольская, 18/2;

ул. Новая, дома № 2, 4;

ул. Гагарина, дома № 36, 38;

ул. Советская, дома № 10, 12;

ул. Строителей, дома № 1, 3;

ул. Советская, дома № 26-28, 30;

ул. Мира, 39.

Программа «Формирование современной комфортной городской среды» ориентирована на создание удобных условий для жизни и совершенствования городской инфраструктуры.

Благодаря программе жители получили обновленные проезды и тротуары, обустроенные новые парковочные места, отремонтированные покрытия у входных групп. При необходимости была восстановлена разметка, а также проведено озеленение.

Подать заявку на благоустройство своего двора можно в администрации городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.