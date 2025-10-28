В Реутове завершили комплексное благоустройство дворов

Во дворе у домов 15 и 17 по улице Гагарина в Реутове завершена укладка асфальтового покрытия. Это последний адрес, где в этом году проводилось благоустройство дворовых территорий в наукограде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы велись в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды», направленной на повышение комфорта и безопасности горожан. В план текущего года были включены 12 объектов. Однако по просьбам жителей дополнительно было добавлено еще два адреса, в том числе Гагарина, д. 15 -17.

Главная задача всей реконструкции — системное улучшение качества жизни реутовчан и создание безопасной инфраструктуры.

«Было заменено покрытие на проезжей части, также созданы парковочные пространства и три пешеходных дорожки», — прокомментировал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства в составе Управления Рустам Халиуллин.

Работа по совершенствованию городского пространства носит беспрерывный характер. Администрация Реутова приступила к формированию программы благоустройства на следующий год. Она будет разработана с учетом актуальных потребностей и предложений горожан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.