В Реутове завершаются работы по благоустройству дворов

Основная цель программы — создание удобных, безопасных и привлекательных общественных пространств для жителей. В текущем году в план комплексного благоустройства было включено 14 дворовых территорий. На сегодняшний день работы на 13 объектах из этого списка уже подходят к завершению.

В настоящее время финальный этап благоустройства проходит во дворе дома № 14 по улице Победы. Здесь специалисты подрядной организации выполняют укладку нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Ранее на этой территории был выполнен значительный объем работ: произведена замена старого бордюрного камня, обустроен новый парковочный карман для автомобилей, а также созданы удобные пешеходные коммуникации и обновлены входные группы.

Как сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Реутов Рустам Халиуллин, после завершения работ на улице Победы специалистам останется благоустроить последний объект из плана на этот год — двор на улице Гагарина, 15.

Там также планируется замена бортового камня и создание парковочного пространства. Уже формируются планы на следующий год: в 2026 году планируется отремонтировать от 15 до 20 дворовых территорий, продолжая планомерное улучшение городской инфраструктуры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.