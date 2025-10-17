В Реутове завершаются работы по благоустройству дворов
Фото - © Администрация Реутов г. о.
В городском округе Реутов продолжается системная работа в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Основная цель программы — создание удобных, безопасных и привлекательных общественных пространств для жителей. В текущем году в план комплексного благоустройства было включено 14 дворовых территорий. На сегодняшний день работы на 13 объектах из этого списка уже подходят к завершению.
В настоящее время финальный этап благоустройства проходит во дворе дома № 14 по улице Победы. Здесь специалисты подрядной организации выполняют укладку нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Ранее на этой территории был выполнен значительный объем работ: произведена замена старого бордюрного камня, обустроен новый парковочный карман для автомобилей, а также созданы удобные пешеходные коммуникации и обновлены входные группы.
Как сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Реутов Рустам Халиуллин, после завершения работ на улице Победы специалистам останется благоустроить последний объект из плана на этот год — двор на улице Гагарина, 15.
Там также планируется замена бортового камня и создание парковочного пространства. Уже формируются планы на следующий год: в 2026 году планируется отремонтировать от 15 до 20 дворовых территорий, продолжая планомерное улучшение городской инфраструктуры.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.