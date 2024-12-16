В Реутове завершают строительство школы на 1,1 тыс мест по наказам жителей

Здание школы на 1 100 мест в Реутове уже практически готово. Строители завершают отделочные работы во внутренних помещениях и на фасаде, а также приступили к благоустройству школьного двора. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции ЕР Геннадия Коконина.

«Строительство новой школы на 1100 мест, начатое в конце 2022 года, близится к завершению, о чем свидетельствует недавний осмотр объекта. Возведение столь масштабного здания обычно занимает больше времени, но ввиду острой потребности города работы велись ускоренными темпами. Проект школы и закупка оборудования осуществлялись с учетом пожеланий учителей и родителей», — сообщил руководитель фракции Геннадий Коконин.

Школа в микрорайоне 10А войдет в состав СОШ № 10. В отличие от большинства других школ у нее будет сразу 4 образовательных профиля: гуманитарный, технологический, социально-экономический и естественнонаучный. Причем готовиться к выбору профиля дети смогут еще в младшей школе в рамках дополнительного образования. Для комфортного обучения в здании будут классы-трансформеры, современные лабораторные, сразу два спортивных зала, оборудование для маломобильных учеников и многофункциональный коворкинг.

Строительство школы в микрорайоне вошло в число наказов жителей, собранных в ходе избирательной кампании партии «Единая Россия». В 2021 году более 1 тыс. наказов в Реутове было посвящено теме ЖКХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.