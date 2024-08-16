В Реутове завершается капремонт детского сада

Строителям понадобилось чуть больше полугода, чтобы полностью заменить проводку, коммуникации, смонтировать вентиляцию, систему безопасности и противопожарную защиту.

В порядок привели и прилегающую территорию. В рамках благоустройства выполнены работы по замене бортового камня и обустройству подходов к верандам. Заменена опалубка вдоль всего здания и дорожное покрытие. Установлены дополнительно два фонаря освещения. А также осветительные приборы по фасаду здания.

Внутри сада капитальный ремонт затронул практически каждый сантиметр площади. Установили пластиковые стеклопакеты, обновили полы, потолки и стены. Установили новую сантехнику, смонтировали розетки и светильники.

Внешний вид садика также изменился. Фасады заменили, отремонтировали малые игровые формы, установили новые перила, входные двери. Полностью поменяли покрытие на крыше.

На данный момент специалисты готовятся к открытию 1 сентября. Смывают ремонтную пыль, расставляют мебель, а также проводят пуско-наладочные работы. Воспитанников сада ждет полностью обновленное по современным стандартам Московской области помещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.