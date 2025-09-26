В Реутове завершается благоустройство сквера на Парковой

В Реутове продолжается реализация комплексной программы по созданию комфортной городской среды для жителей. В рамках этой работы подходит к завершению благоустройство еще одной важной городской территории — сквера на улице Парковой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава города Филипп Науменко сообщил, что на сегодняшний день готовность объекта составляет 97%, и в скором времени обновленное общественное пространство будет открыто для горожан. Финальная стадия работ означает, что основные этапы реконструкции уже выполнены. В сквере полностью обновлена дорожно-тропиночная сеть, установлены новые современные скамейки и урны, а также смонтирована энергоэффективная система освещения, которая обеспечит безопасность и уют в вечернее время. Проведены масштабные работы по озеленению территории.

Оставшиеся проценты готовности включают в себя финальные штрихи: уборку строительного мусора, отладку оборудования и другие незначительные доработки, после которых сквер приобретет свой законченный и ухоженный вид.

Программа по улучшению внешнего облика и экологической обстановки города на этом не заканчивается. Администрацией Реутова запланированы дополнительные мероприятия по озеленению. В ближайшее время новые деревья будут высажены на нескольких ключевых улицах города: на проспекте Мира, а также на Комсомольской и Транспортной улицах.

Эти меры направлены на увеличение площади зеленых насаждений, что способствует улучшению качества воздуха и созданию более благоприятной среды. Все эти шаги являются частью системной работы, нацеленной на планомерное развитие инфраструктуры. С каждым новым благоустроенным объектом и высаженным деревом Реутов становится еще лучше и комфортнее для жизни, работы и отдыха его жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.