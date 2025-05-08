В Реутове заново освятили часовню Георгия Победоносца после реконструкции

Часовня Великомученика Георгия Победоносца, входящая в состав мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество», была открыта в 2001 году. В этом году в ней провели реставрационные работы: отремонтировали кровлю, покрасили фасад, расписали внутри стены, установили иконы.

Глава города Филипп Науменко поблагодарил строителей и художников. Он рассказал, что в часовне, в росписях и иконах есть святые покровители всех родов войск. Это Серафим Саровский, Федор Ушаков, князь Игорь Черниговский, Святой благоверный князь Александр Невский.

«Можно прийти, поклониться, поставить свечку и помянуть своего близкого воина», — добавил Науменко.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сказал, что стоя рядом с часовней люди особенно остро чувствуют связь поколений и понимают: герои живы, пока жива память о них.

«Будут ли с благодарностью, со слезами на глазах, вспоминать об этом спустя 100-200 лет, зависит в том числе от нас с вами. Для этого мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию нашей молодежи, окружаем вниманием и заботой наших уважаемых ветеранов, приводим в порядок мемориалы и памятникиСегодня мы освящаем обновленную, но хочется сказать — новую — часовню. Потому что здесь кажется кроме стен все новое. Часовня в честь Георгия Победоносца, который на русской земле всегда почитался как покровитель воинства нашего, как покровитель всей земли русской, и, конечно, Московской области. И тех, кто сейчас несет свою нелегкую службу. Мы каждый день молимся о них, будем просить в этом прекрасном храме о воинах наших. Но прежде всего мы вспоминаем сегодня тех, кто в годы Великой Отечественной войны отдал жизни за нас с вами», — сказал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

В завершении чина освящения присутствующие возложили цветы к военному мемориальному комплексу «Реутовцам, погибшим за Отечество».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.