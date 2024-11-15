В Реутове высадят 1 тыс деревьев и кустов у здания новой школы

В микрорайоне 10а в Реутове у здания новой школы начали высаживать деревья. Рабочие высаживают все те сорта, которые хорошо приживаются в климате и почве нашего региона. Среди них — клены, липы, сосны, яблони, цветущие кустарники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Высота саженцев варьируется от 3 до 5 метров. По прогнозам биологов, они должны хорошо пережить пересадку в конце ноября, чтобы отдохнуть зимой и к весне набраться сил для дальнейшего роста и развития. В общей сложности вокруг школы появится зеленая зона из тысячи растений.

Образовательное учреждение в микрорайоне 10А будет сдано в конце 2024 года. Оно станет флагманской школой Реутова, где постепенно начнется внедрение новейшей методики обучения и воспитания детей. В здании предусмотрено размещение учебных классов, кабинетов внеурочной деятельности, двух спортивных и актового залов, библиотечно-информационного центра, а также столовой, вместимостью 550 человек с пищеблоком и медицинского блока. На территории будет создано спортивное ядро и игровая инфраструктура.

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