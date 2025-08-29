В Реутове высадили более 150 кустарников по просьбам жителей

В городском округе Реутов завершена высадка декоративных кустарников на территории между новым корпусом школы № 10 и дошкольным отделением. Работы были проведены по многочисленным просьбам горожан, озвученным в рамках встреч в формате выездной администрации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, 28 февраля 2025 года, в ходе проведения выездной администрации в поликлинике, Елена Николаевна обратилась к главе Реутова Филиппу Науменко с предложением провести благоустройство и озеленение указанной территории. Обращение было учтено и принято в работу.

В результате было высажено 157 кустарников, в том числе: бирючина — 63 штук, сирень — 29, шиповник — 20, спирея серая — 17, спирея японская — 12, пузыреплодник — 16 шт.

Администрация Реутова подчеркивает значимость прямого диалога с жителями. Такие инициативы помогают формировать комфортную городскую среду с участием самих горожан. Работы по благоустройству продолжатся с опорой на предложения жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.