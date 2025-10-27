В Реутове высадили 26 черемух на улице Транспортной в рамках экоакции

Жители Реутова и волонтеры приняли участие в экологической акции по высадке 26 черемух сорта «Шуберт» на ул. Транспортная в минувшую пятницу при поддержке администрации и ООО «Комус». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для молодых саженцев специально подготовили место, предварительно опилив аварийные деревья. Будущей весной планируется масштабная посадка более 400 новых растений в скверах — клена, сирени, спиреи и многолетних цветов. Работы по озеленению территорий осуществляются в ходе благоустройства города.

«В этом году у нас был большой запрос от жителей Транспортной улицы. Около дороги расположены новые застройки. Зелени пока немного — надо исправлять», — прокомментировала заместитель главы по вопросам экологии и природопользования, комплексного развития территории Лилия Богданова.

Экологическая акция, проводимая администрацией, предусматривает создание максимально благоприятной среды для проживания в городе. Озеленение придомовых территорий не только помогает сохранить природу, но и поддерживает эстетичный внешний вид дворов и улиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.