В Реутове выбрали лучших юных изобретателей в финале научно-технического конкурса

В городском округе Реутов состоялся финал VII ежегодного Конкурса школьных научно-технических проектов. Мероприятие прошло на базе детского технопарка «Изобретариум» и собрало более сотни юных инженеров и изобретателей из Москвы и Подмосковья. Конкурс приурочен к 70-летию размещения «НПО машиностроения» в Реутове, сообщила пресс-служба администрации городского округа

Организаторами выступило само градообразующее предприятие, администрация наукограда и Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России. Участников приветствовали директор «Изобретариума» Наталья Кивва, помощник генерального директора НПО, доктор технических наук Максим Палкин, а также председатель Совета молодых ученых и специалистов Реутова Денис Жулябин.

Финалистами стали порядка 100 школьников из разных округов Московской области, представивших инновационные проекты в области инженерии, радиотехники и прикладной науки. Победителями конкурса признаны двое учащихся. Леонид Ощепков, десятиклассник из Лицея, представил многофункциональное устройство на основе инерциальной навигации с элементами искусственного интеллекта. Диана Гарбузова создала аудиоколонку со встроенным микшером, самостоятельно разработав и собрав все микросхемы. Девушка сама спроектировала и спаяла все микросхемы — она с 4 класса занимается в радиотехническом кружке и планирует поступать на Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н. Э. Баумана, который базируется в Реутове.

Второе место занял проект учащегося из Реутова Максима Харитонова — портативное средство радиоэлектронной борьбы, предназначенное для защиты от дронов. Третье место и специальный диплом получили ребята из других муниципалитетов Подмосковья за ленточно-шлифовальный станок для заточки инструмента и модели самолетов, реализующих взлет с хвоста, соответственно.

Победители получили ценные призы и сувениры от НПО и Союза машиностроителей, а старшеклассники — дополнительные баллы при поступлении на Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н. Э. Баумана по целевому набору. Конкурс в Реутове вновь подтвердил высокий уровень подготовки и мотивации подрастающего поколения инженеров.

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