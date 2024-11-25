В Реутове выберут самую красивую елку во дворе

Конкурс на лучшую елку во дворе по традиции пройдет в Реутове с 9 декабря по 29 января 2025 года. Комиссия администрации Реутова осмотрит и оценит каждый символ Нового года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, в этом году будет впервые оцениваться украшение подъездов многоквартирных домов. Этот конкурс инициировали сами жители.

Так, активные горожане, проживающие в доме 13 на проспекте Юбилейный, попросили выразить благодарность РЭУ-5 за содействие и помощь в украшении дома к Новому году.

Они сообщили, что управляющая компания с пониманием отнеслась к их желанию украсить подъезд. На инсталляцию жильцы собрали средства, а УК помогла все это закрепить, установить и подключить. Примечательно, что жильцы соседних домов, увидев праздничную иллюминацию, тоже захотели украсить свои подъезды.

По итогам конкурса, объявленного Главным управлением содержания территорий Московской области, в начале 2024 года лучшей была признана елка, стоящая во дворе дома 37 по Носовихинскому шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.