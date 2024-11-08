В Реутове установили новогоднюю елку

В парке за ДК «Мир» в Реутове уже установили елку. На очереди — площадь у городской администрации, парки «Фабричный пруд» и Центральный, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, символ нового года появится в четырех крупнейших торговых центрах города — «Реутов-парк», «Шоколад», «Карат», «Экватор». Во дворах Реутова управляющие компании установят 25 елок.

Предновогодняя кампания начнется в Реутове с 1 декабря, будет включена праздничная иллюминация, установлены светящиеся малые архитектурные формы. Светящиеся растяжки на автомобильных дорогах уже включены.

Как рассказал директор МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» Реутова Иван Квасов, город стараются украшать поэтапно.

«Впереди снегопады, мы будем устанавливать елки постепенно, чтобы в случае непогоды, не отрывать людей от борьбы со снегопадом», — пояснил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.