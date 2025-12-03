В Реутове установили более 30 елок в рамках областного проекта

В Реутове в ходе реализации регионального проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» установили более 30 новогодних елок. Деревья стали ярким украшением городских пространств и дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В создании праздничной атмосферы приняли участие как сотрудники коммунальных служб, так и неравнодушные жители города. Елки у Администрации города, в Александровском сквере, в Центральном парке, на территории Делового комплекса «Мир» и на «Фабричном пруду» украсили гирляндами и игрушками красного и золотистого цвета в честь символа 2026 года — огненной лошади.

«Елки очень красивые, стильные — чувствуется теплая атмосфера Нового года. Интересно смотрятся украшения в виде лошадок. Нам с мужем еще нравится смотреть на сияющие вечером огоньки. Обязательно придем сюда с внуками во время праздников, будем хороводы водить», — поделилась своими впечатлениями гость города Ольга Снеткова.

В понедельник, 1 декабря, в Центральном парке официально стартовал новогодний сезон. К праздничному сезону для реутовчан подготовили культурную программу, в которую входят более 80 мероприятий — выставок, концертов и ярмарок на главных городских площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.