В Реутове стартует новый сезон Единой Школьной лиги

В Реутове дан старт новому сезону одного из самых масштабных и ожидаемых спортивных событий для учащихся — Единой Школьной лиги (ЕШЛ), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот долгосрочный проект, реализуемый при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики и управления образования, является ключевой частью Межотраслевой программы развития школьного спорта.

В ближайшие месяцы команды из 8 школ наукограда будут бороться за право называться сильнейшими и представлять город на региональном уровне. Единая Школьная лига — проект, инициированный Губернатором Московской области Андреем Воробьевым, не просто серия соревнований, а комплексная программа, направленная на массовое привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Основными задачами лиги являются формирование у подрастающего поколения ценностей здорового образа жизни, популяризация игровых видов спорта и развитие деятельности школьных спортивных клубов. Соревнования охватывают несколько дисциплин: футбол, футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы, предоставляя каждому ученику возможность проявить себя.

Ключевым этапом, предваряющим начало соревновательного сезона, станет официальная жеребьевка. Она состоится 25 сентября 2025 года в 15:00 в средней общеобразовательной школе № 10 по адресу: Юбилейный проспект, 62. В ходе жеребьевки будут определены составы групп и календарь игр по следующим дисциплинам: * Футбол (юноши) * Баскетбол 3×3 (юноши и девушки) * Волейбол (юноши и девушки).

Муниципальный этап Единой Школьной лиги продлится с октября 2025 по март 2026 года. Игры будут проходить на базе спортивных залов общеобразовательных организаций и на других спортивных объектах города. Команды-победительницы муниципального этапа получат почетное право представить Реутов в финале регионального этапа ЕШЛ, который пройдет в апреле–мае 2026 года. Школьников ждут не только яркие матчи, но и мастер-классы от легенд российского спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.