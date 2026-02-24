В Реутове стартовала четвертая неделя чемпионата Профессионалы

Четвертая неделя регионального этапа чемпионата «Профессионалы» стартовала 23 февраля в колледже «Энергия» в Реутове. До 27 февраля участники будут соревноваться по четырем компетенциям в центре оборонно-промышленной подготовки, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 23 по 27 февраля конкурсанты продемонстрируют навыки в компетенциях «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Цифровая метрология», «Облачные технологии» и «Сварочные технологии». Площадкой соревнований стал центр оборонно-промышленной подготовки колледжа «Энергия».

Участникам предстоит выполнить цифровую интеграцию измерений в металлообработке, определить отклонения формы и контура с применением современного измерительного оборудования, спроектировать и настроить облачную инфраструктуру. Также конкурсанты покажут различные виды сварки на разных материалах и в различных пространственных положениях.

«Каждая локация в колледже оснащена всем необходимым для объективной оценки профессиональных навыков и творческого потенциала участников. Желаем конкурсантам успехов, уверенности и продуктивной работы; экспертам — терпения, внимательности и вдохновения», — отметил директор колледжа Константин Подоляк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.