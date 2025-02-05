В Реутове стартовала акция «Доброе дело нашим защитникам»

С 5 по 12 февраля жители города смогут принять участие в сборе гуманитарных грузов, которые будут направлены военнослужащим на передовую и в госпитали.

Инициатива проходит в рамках проекта «Доброе дело» и включает сбор одежды, обмундирования, технических средств, инструментов, медикаментов, продуктов длительного хранения, а также средств личной гигиены. Полный перечень необходимых вещей можно найти в карточках.

Организаторы приглашают реутовчан поддержать инициативу и внести свой вклад в общее дело. Специально для удобства участников открыты пункты приёма в Центре культуры и искусств по адресу: ул. Южная, 5; Спортивной школе «Приалит» на улице Новая, дом 1а. Эти пункты работают ежедневно с 10:00 до 21:00. Также можно принести все необходимое в городские библиотеки (ул. Ленина, 2 и Юбилейный проспект, 38) со вторника по субботу с 11:00 до 19:00.

Акция станет не только способом поддержки защитникам Отечества, но и возможностью найти единомышленников для неравнодушных жителей Реутова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.