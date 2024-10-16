В Реутове создан центр подготовки к школьным олимпиадам

В городском округе Реутов открылся муниципальный сетевой олимпиадный центр «ОМЕГА». Он создан для повышения результативности участия учеников во всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ), сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы собрали команду тренеров по основным предметам. В основном это педагоги из школ города Реутов, которые каждый год дают очень высокие результаты с учащимися на региональном этапе олимпиады, — поделилась руководитель центра Ольга Монаенкова. — Это очень опытные преподаватели. Многие из них входили в состав комиссии по проверке олимпиад, а также участвовали в составлении самих заданий».

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

За последние три года более 60 школьников Реутова победили или заняли призовое место на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Одним из таких стал ученик уже 11 класса школы № 5 Михаил Смирнов. В 9 классе он участвовал в олимпиаде сразу по трем предметам. На региональном этапе по русскому и литературе занял призовое место, а по мировой художественной культуре одержал победу.

«Победа в олимпиаде для меня стала неожиданностью, я к этому относился как к проверке знаний. Последние три года регулярно участвую, но больше для себя, — рассказал Михаил Смирнов. — Мне такой опыт безусловно идет на пользу. В этом году я сдаю ЕГЭ, поступать хочу в МГУ на журфак. Даже если в заключительном этапе не одержу победу, в голове знания останутся, а это самое главное».

В настоящее время в муниципальном сетевом олимпиадном центре «ОМЕГА» занимается порядка 300 школьников.

Победители и призеры ВсОШ получают серьезные льготы при поступлении в университеты. Например, школьника могут зачислить без экзаменов на факультет, который соответствует профилю предмета проведенной олимпиады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.