В Реутове состоялся фестиваль «Сила России в единстве народов»

В субботу, 23 мая, в Центре культуры и искусств Реутова прошел большой концерт, который приурочен к Году единства народов, объявленного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Гостей торжественного мероприятия поприветствовал Председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным связям общественной палаты города Реутов, председатель еврейской культурной автономии Виталий Широченко.

На сцене Центра культуры и искусств выступили ансамбль ВероНики Бычковой «Славяночка», творческие и хореографические коллективы «Тройка», «Девчата», «Росиночка» и «Соната», а также артисты Реутова и других регионов России. Каждый из них представил национальные песни и танцы, которые бурными аплодисментами поддерживали зрители в зале.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что сила России — в сплоченности уникальных народов.

