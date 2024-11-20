В Реутове состоялась выездная администрация по теме образования

Глава города Филипп Науменко вместе со своими заместителями и руководителями городских структур встретился с педагогами на территории 4 школы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Учителя зачастую работают допоздна, поэтому важно дать им возможность решить свои вопросы, не уходя с рабочих мест», — отметил Науменко.

В ходе приема обсудили строительство нового корпуса школы и ремонт существующего. Глава также рассказал о планах по строительству спортивных объектов и благоустройству общественных пространств. Многие сотрудники смогли решить личные вопросы или проблемы, которые беспокоят их соседей.

«Мы не очень довольны работой нашей управляющей компанией. Пришлось обратиться со своим вопросом к начальнику управления ЖКХ Книге Евгению Владимировичу. Евгений Владимирович очень чётко и доступно объяснил алгоритм наших действий и дал исчерпывающий ответ», — сказала учитель Елена Герасимова.

Вопросов, как обычно, было много, но все, кто пришел на прием, смогли их задать. Что-то решается оперативно в ходе выездной администрации, что-то требует дополнительного времени. Но каждое обращение фиксируется, и глава лично держит на контроле их выполнение.

«На следующей неделе проведем традиционную выездную администрацию уже для широкого круга жителей. О дате и месте обязательно проинформируем через соцсети и СМИ», — сказал Филипп Науменко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.