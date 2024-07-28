В Реутове состоялась акция в честь детей-жертв войны на Донбасе

Митинг в День памяти детей-жертв войны на Донбассе прошел рядом с Троицким храмом. Депутаты, юнармейцы и молодогвардейцы Реутова, а также активные жители нашего города возложили к Поклонному кресту цветы и зажгли свечи в память о детях, погибших на войне в Донбассе.

27 июля — скорбная дата в календаре истории. Этот день связан с трагическими событиями, произошедшими в Донецкой Народной Республике в 2014 году. Тогда в результате массированного удара по центру Горловки погибли 22 мирных жителя, в том числе 4 ребенка. Любая смерть — это страшная трагедия, а смерть ребенка — это трагедия вдвойне.

«Сегодня дети, как никто, нуждаются в нашей защите. И наши бойцы в ходе специальной военной операции не жалеют своей жизни для обеспечения светлого настоящего и будущего наших детей и внуков», — отметила в ходе акции заместитель главы городского округа Реутов Екатерина Отческая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.