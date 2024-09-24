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сегодня в 17:23

В Реутове состоится встреча сотрудников администрации с представителями бизнеса

Межмуниципальная встреча в формате выездной администрации пройдет 25 сентября в 10:30 в коворкинге по адресу: г. Реутов, ул. Победы, д. 7, 4 этаж. На ней представители предпринимательского сообщества городского округа Реутов смогут задать свои вопросы относительно ведения дел, а также обсудить меры поддержки, которые предусмотрены для бизнеса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация городского округа Реутов на регулярной основе проводит встречи с представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Тематическая выездная администрация поможет решить индивидуальные и общие вопросы с сотрудниками конкретных ведомств.

На прошлой неделе состоялась выездная администрация для «НПО машиностроения». Сотрудники предприятия, проживающие на территории городского округа, получили возможность задать свои вопросы заместителям главы и руководителям структурных подразделений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.