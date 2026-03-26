В Реутове школьники встретились с волонтерами Подмосковья

Встреча с амбассадором движения «Волонтеры Подмосковья» прошла 26 марта в школе №10 Реутова. Более 120 учеников 8 и 10 классов узнали о направлениях добровольческой помощи и участии в гуманитарных миссиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заключительный «Добрый урок» состоялся в школе №10 в четверг, 26 марта. Перед старшеклассниками выступил амбассадор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Александр Ефремов. Он рассказал о работе добровольцев в Московской области и других регионах страны.

Особое внимание уделили направлениям помощи, в том числе поддержке участников специальной военной операции и жителей новых регионов России. Школьникам напомнили, что присоединиться к волонтерскому движению может любой желающий.

«В первую очередь волонтерство — это искреннее желание помочь людям и возможность познакомиться с другими неравнодушными ребятами. Совместно с активистами «Движения Первых» мы проводим региональные, Всероссийские и международные фестивали, где делимся ценным опытом со сверстниками», — отметил Александр Ефремов.

Также участникам встречи рассказали о Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем примут участие волонтеры из 190 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.