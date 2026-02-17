В Реутове школьникам провели урок о волонтерстве

В школе №3 Реутова 17 февраля для учеников 8 и 10 классов прошел «Добрый урок», на котором амбассадор движения «Волонтеры Подмосковья» Александр Ефремов рассказал о добровольчестве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось во втором корпусе школы №3. Александр Ефремов рассказал школьникам о деятельности волонтеров в Подмосковье и по всей России. Участникам напомнили, что стать добровольцем может каждый, а также обсудили личный опыт помощи другим.

Особое внимание уделили отправке гуманитарных грузов и писем участникам специальной военной операции. Школьники поделились своими историями волонтерства.

Александр Ефремов отметил, что волонтерство помогает не только помогать другим, но и заводить новые знакомства, развиваться и обмениваться опытом на международных фестивалях.

Также ребятам рассказали о Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и соберет волонтеров из 190 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.