В Реутове родители смогут пройти процедуру ЕГЭ в рамках Всероссийской акции

Во вторник в городском округе Реутов на базе школ № 4 и 7 состоится Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Начало мероприятия запланировано на 17:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот день родители будущих выпускников смогут почувствовать себя в роли экзаменуемых, пройти все этапы сдачи единого государственного экзамена и на практике ознакомиться с его процедурой.

Участникам акции предстоит пройти весь процесс тестирования — от регистрации на входе в пункт проведения экзамена до получения результатов. В 2025 году родителям предложат написать сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня. Это позволит лучше понять структуру экзаменационных заданий, а также оценить уровень подготовки, необходимый для успешной сдачи.

Принять участие в мероприятии смогут не только родители школьников, но и представители средств массовой информации. В рамках акции они получат возможность увидеть, как организован экзаменационный процесс. В частности, будет продемонстрировано, как проходит регистрация участников и рассадка в аудиториях, каким образом оборудованы рабочие места экзаменуемых, какие меры предусмотрены для обеспечения объективности и прозрачности процедуры. Также присутствующие смогут наблюдать процесс печати и сканирования контрольных измерительных материалов (КИМ) непосредственно в пункте проведения экзамена.

Главная цель мероприятия — снизить уровень тревожности у родителей и выпускников перед предстоящими экзаменами. Ознакомившись с процедурой ЕГЭ на практике, взрослые смогут лучше понять, с какими испытаниями столкнутся их дети, и оказать им дополнительную поддержку в период подготовки.

Организаторы акции приглашают родителей и представителей СМИ принять участие в мероприятии и лично убедиться в прозрачности и объективности экзаменационного процесса.

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«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.